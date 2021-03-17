Vaha isminin anlamı nedir, Vaha ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Vaha isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Vaha ismi ne demek, Vaha ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Vaha isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Vaha İsminin anlamı nedir? TDK Vaha anlamı:

Vaha ismi TDK'da çöllerde çoğu kez yüze çıkan yer altı sularının yarattığı tarım veya yerleşme bölgesi anlamında kullanılmaktadır.

Vaha İsmi Kuranda geçiyor mu?

Vaha ismini Kuran'ı Kerim'de yer almamaktadır.

Vaha isminin kökeni:

Vaha ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Vaha isminde 17 kişi vardır.

Vaha isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Vaha isminin rengi:

Lacivert

Vaha ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Vaha isminin Harf Analizi Nedir ?

Vaha ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

V : Devrimci/asi, farklı

A : Öncü, lider, mantıklı

H : Statü/para, garantici

A : Öncü, lider, mantıklı

Vaha isminin Numerolojisi Kaçtır?

Vaha ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

V : 27

A : 1

H : 10

A : 1

= 39 – Vaha İsminin Numeroloji Toplamı 39’dir.

Vaha ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Vaha isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Vaha isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

V: 4 A: 1 H: 8 A: 1 = 14

1 + 4 = 5 Kader sayısıdır

Vaha isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!