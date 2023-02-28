Vahagn Hayrapetyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vahagn Hayrapetyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vahagn Hayrapetyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vahagn Hayrapetyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vahagn Hayrapetyan 14 Haziran 1997 tarihinde Kapan şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Վահագն Հայրապետյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vahagn Hayrapetyan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vahagn Hayrapetyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Noah Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Noah Erivan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vahagn Hayrapetyan'nin FC Noah Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vahagn Hayrapetyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vahagn Hayrapetyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vahagn Hayrapetyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vahagn Hayrapetyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Pyunik II

1 Temmuz 2016 yılında Pyunik Erivan

3 Temmuz 2019 yılında Alashkert

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

16 Temmuz 2021 yılında Kairat Moskova

22 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında FC Noah

Vahagn Hayrapetyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vahagn Hayrapetyan şuan FC Noah Erivan takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vahagn Hayrapetyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pyunik Erewan

Ermenistan U21 takımında 6 numaralı formasıyla 4 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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