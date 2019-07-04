Vahap Coşkun Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

VAHAP COŞKUN KİMDİR?

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Meslek : Akademisyen

Vahap Coşkun doğum yeri :

VAHAP COŞKUN BİYOGRAFİSİ

Vahap Coşkun, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitiminden sonra yüksek lisansını da aynı yerde yapmıştır. Doktorasını ise Ankara ÜniversitesiHukuk Fakültesinde yaparak Dr. Unvanını almıştır.

Vahap Coşkun, “Toplumsal Barışın İnşası: Sivil Anayasa Arayışı” (Heinrich Böll Stiftung Derneği ve Diyarbakır Barosu Yayını, 2009) başlıklı kitabın da editörlüğünü yaptı. Yrd. Doç. Dr. Vahap Coşkun, halen Dicle ÜniversitesiHukuk Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Ayrıca Taraf gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi vardır. İnsan hakları, demokrasi, Kürt Sorunu ve bunun hukuki yansımaları üzerine çalışmaları bulunuyor.

Vahap Coşkun, 3 nisan 2013 tarihinde Akp Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil insanlar listesine İç Anadolu Bölgesinden girmiştir.

Kitapları :

1.İnsan Hakları: Liberal Bir Tahlil

2.Ulus-Devletin Dönüşümü ve Meşruluk Sorunu

3.Toplumsal Barışın İnşası: Sivil Anayasa Arayışı