Vahap Seçer kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? Vahap Seçer hangi partiden? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılan konular arsında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

VAHAP SEÇER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

58 yaşında olan Vahap Seçer; 5 Ekim 1963 tarihinde Mersin ili Tarsus ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Tarsus’ta Hürriyet İlköğretim Okulu’nda, orta öğrenimini Cengiz Topel Lisesi’nde yapan Seçer, liseyi Adana’da Motor Teknik Lisesi’nde yüksek öğrenimini ise Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde tamamladı.

Çocukluğunda kunduracı çırağı olarak çalışma hayatına başlayan Vahap Seçer, üniversite eğitimi sürecinde mesleğiyle ilgili alanlarda çalışıp eğitimini tamamlamıştır.

EVLİ Mİ KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Kahramanmaraş Pazarcıklı bir ailenin çocuğu olan Meral Seçer ile evli olan Vahap Seçer 1991 ve 1996 doğumlu iki erkek evlat sahibidir.

VAHAP SEÇER HANGİ PARTİDEN?

Vahap Seçer, 24 yaşında iken Seçer Tarım ve Yağ Sanayi AŞ’yi 1987 yılında kurmuştur. Seçer, genç yaşlarında ilgi duyduğu siyasette Demokratik Sol Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi İl ve İlçe Örgütlerinde ilçe başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliği de dahil, birçok kademede görev almıştır.

CHP’de Kurultay Delegeliği, Parti Meclisi Üyeliği de yapan Vahap Seçer; 2007 yılında gerçekleştirilen Genel Seçimi için partisinin Mersin’de yapmış olduğu Ön Seçim Yoklaması’nda 1. Sıradan çıkarak milletvekili adayı olarak girmiş ve 23. Dönem Mersin Milletvekili olmuştur. Seçer, daha sonra 2011 Genel Seçiminde de CHP Mersin Milletvekili olarak TBMM’de görev yapmıştır.

NE OLDU?

Mersin'de bir polis memuru, 2 köpeğin havladığı ve kendisini 'ürküttüğü' gerekçesiyle, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den şikayetçi oldu.

Mersin Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlattı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, müfettişlere ifade verdi. Seçer, yaşananları "Zaytung haberi değil, gerçek" diyerek, sosyal medya hesabından paylaştı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Seçer, paylaşımında, "Zaytung haberi değil gerçek! Sabah namaza giderken havlayan köpekten ürken "polis memuru"nun şikayeti üzerine Valilik'in gönderdiği müfettişe ifade verdim. Korktuğu için beni şikayet eden memura mı bu şikayeti ciddiye alıp soruşturma açana mı yanayım? Allah sonumuzu hayretsin!" ifadelerini kullandı.