Galatasaray Kulübü, Galatasaray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin'i hedef alan bir tepki açıklaması yayımladı. Kulübün açıklaması sonrası Vahdettin Engin merak konusu oldu. Peki Vahdettin Engin kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Vahdettin Engin hangi takımı tutuyor? İşte ayrıntılar...

VAHDETTİN ENGİN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Vahdettin Engin, 10 Kasım 1956 yılında Kocaeli'nin Yarımca ilçesinde dünyaya geldi.

VAHDETTİN ENGİN HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Galatasaray Lisesi’nden 1977’de mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Kürsüsünü 1982 yılında bitirdi. 1982 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi oldu.1986 yılında “Ahmet Rıza Bey ve Siyasi Faaliyetleri” konulu yüksek lisans tezini yaptı. 1992 yılında ise “Rumeli Demiryolları” konulu araştırma ile doktora çalışmasını tamamladı. 12.10.1995 tarihinde Doçent, 21.03.2002 tarihinde Profesör unvanını aldı. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanlığı, Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı Programı Başkanlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Araştırma ve Uygulama Merkezi Tarih Danışmanlığı ve Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu görevlerinde bulundu. 06.09.2019 yılında Galatarasay Lisesi Müdürlüğüne atandı. Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu’ndaki görevleri halen devam etmektedir. Evli ve bir kız çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Vahdettin Engin’in, akademik dergilerde yayınlanan makaleleri yanında, popüler dergilerde çok sayıda makalesi çıkmıştır.

Vahdettin Engin'in kitapları şunlardır:

Rumeli Demiryolları, İstanbu1993.

Sadrazam Kâmil Paşa’nın Oğlu Hilmi Kâmil Bayur’un Galatasaray Lisesi Hatıraları, Galatasaray Tarih Dergisi Yayını, İstanbul 1995.

Tünel, İstanbul 2000. ( Türk Tarih Kurumu Ödülü)

Sultan Abdülhamid ve İstanbul’u, İstanbul 2001.

Mekteb-i Sultani, Galatasaraylılar Derneği Yayını, İstanbul 2003.

II. Abdülhamid ve Dış Politika, İstanbul 2005.

Tünel’den Füniküler’e (Kabataş-Taksim), Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2007.

Kurtlar Sofrasındaki Osmanlı, İstanbul 2007

Vahdettin Engin-İlber Ortaylı- Erhan Afyoncu, Bir Dünya Başkenti Eminönü, İstanbul 2008.

Cumhuriyet’in Aynası Osmanlı, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2010 Pazarlık, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2010

İstanbul Tüneli, Henri Gavand’ın Tunnel de Constantinople adlı eserinin çevirisi, İETT yayınını İstanbul 2011

İstanbul’un Atlı ve Elektrikli Tramvayları, İstanbul Ticaret Odası yayını, İstanbul 2011 Osmanlı Ticaret ve Sanayi Albümü, İstanbul Ticaret Odası yayını, İstanbul 2011

Hesaplaşma, İstanbul 2011

Asayiş II. Abdülhamid’in İç Güvenlik Politikası, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2013

Engin, V., Afyoncu, E., Şahin, C. & Mazak, M. ,Sultanbeyli Tarihi. – İstanbul 2013.

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Tarihi Devamlılık, İstanbul 2015

Tarihin Akışını Değiştiren Savaş Çanakkale 1915 (Muzaffer Albayrak ile birlikte), İstanbul 2015

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İstanbul’da Elektrik (Ufuk Gülsoy ile birlikte), İETT yayınları, İstanbul 2016.

Kutülamare Zaferi,(Muzaffer Albayrak ile birlikte), İstanbul 2016.

Bir Devrin Son Sultanı II. Abdülhamid, İstanbul 2017

Hamidiye Alayları ve Hüseyin Paşa, İstanbul 2018.

Mektebi Sultani- Galatasaray Lisesi Kuruluş, Galatasaray Eğitim Vakfı Yayını, İstanbul 2018

Sivas Milli Mücadelenin 108 Günü (Dr. Şefik Memiş ile birlikte), İstanbul 2018

GALATASARAY'DAN VAHDETTİN ENGİN'E TEPKİ

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada Galatasaray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin'e tepki gösterildi.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Galatasaray Lisesi Müdürü VAHDETTİN Engin’in, dün akşam bir televizyon programında ‘1959 öncesi şampiyonluklar’ ile ilgili ifadeleri üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur.

Yönetimimiz, VAHDETTİN Engin’in Galatasaray Lisesi Müdürü olarak atanmasına karşı 7 Eylül 2019 tarihinde “… Galatasaray Lisemize rakip takım taraftarı bir kişinin müdür olarak atanması camiamızı derinden yaralamıştır. Başka renklere gönül vermiş bir kişinin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun sembolik de olsa doğal üyesi olması kabul edilemez. Geleneklerimize aykırı olan bu atamanın camiamızın beklentilerine uygun bir şekilde düzeltilmesini bekliyoruz.” şeklinde bir bildiri yayınlamıştı.

Dün akşamki açıklamaları ile atanmasına karşı çıktığımız bu şahsa itirazımızın ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmıştır.

Rakip takımın sözde şampiyonluk talebinin kabul edilmesi yönünde görüş beyan eden Galatasaray Lisesi Müdürü VAHDETTİN Engin’i derhal istifaya davet ediyoruz.

1959 yılından (62 yıl) önce Ulusal Lig statüsünde; kuralı, kaidesi, çıkması ve düşmesi olmayan, süreklilik ve düzenlilik arz etmeyen turnuvalardaki birinciliklerin Türkiye Lig’i şampiyonlukları gibi değerlendirilmesi hem hukuka hem de tarihi gerçeklere kesinlikle aykırıdır!

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz."