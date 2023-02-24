Vahid Kahrimanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vahid Kahrimanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vahid Kahrimanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vahid Kahrimanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vahid Kahrimanovic 31 Ekim 1995 tarihinde Gracanica şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Vahid Kahrimanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vahid Kahrimanovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vahid Kahrimanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Bratstvo Gracanica futbol takımında oynamaktadır. NK Bratstvo Gracanica takımına - tarihinde katılmıştır. Vahid Kahrimanovic'nin NK Bratstvo Gracanica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vahid Kahrimanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vahid Kahrimanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vahid Kahrimanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vahid Kahrimanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vahid Kahrimanovic şuan NK Bratstvo Gracanica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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