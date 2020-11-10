Vahide Perçin saçlarını kısacık kestirince sevenlerini korkuttu!
Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldıktan sonra saçlarını kısacık kestiren Vahide Perçin'in son hali sevenlerini korkuttu. Daha önce meme kanserine yakalanarak tedavi sırasında saçlarını kaybeden Perçin'in takipçileri ünlü oyuncunun saçlarını kestirmesinin ardından Vahide Perçin yeniden kansere mi yakalandı? sorularını araştırmaya başladı
Ünlü oyuncu Vahide Perçin önceki gün Etiler’de eski eşi Altan Gördüm’le görüntülendi. Perçin baş rol oyuncularından biri olduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılmasının ardından saçlarını kısacık kestirdi.
55 yaşındaki başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde reyting rekortmeni olan dizi Bir Zamanlar Çukurova'dan ani bir veda ile ayrıldı.
Diziden ayrılır ayrılmaz saçlarını kısacık kestiren Perçin'in bu hareketi sevenlerini korkuttu. Perçin daha önce meme kanserine yakalandığı için sevenleri hastalığın yeniden nüksedip etmediğini merakla araştırdı.
"TEHLİKELİ BİR DURUM YOK"
Perçin önceki gün eski eşi ile görüntülendiğinde takipçilerinin yüreğine su serpecek açıklamayı yaparak: "Öyle bir şey olsa hemen saç kesilmez. Önce tedavi başlar. Tehlikeli bir durum yok, korkmayın" dedi.
Vahide Perçim, 2011 yılında meme kanserine yakalanmış ve tedavi görürken yıllardır uzun kullandığı saçlarını kazıtmak zorunda kalmıştı.