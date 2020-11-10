Ünlü oyuncu Vahide Perçin önceki gün Etiler’de eski eşi Altan Gördüm’le görüntülendi. Perçin baş rol oyuncularından biri olduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılmasının ardından saçlarını kısacık kestirdi.

55 yaşındaki başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde reyting rekortmeni olan dizi Bir Zamanlar Çukurova'dan ani bir veda ile ayrıldı.

Diziden ayrılır ayrılmaz saçlarını kısacık kestiren Perçin'in bu hareketi sevenlerini korkuttu. Perçin daha önce meme kanserine yakalandığı için sevenleri hastalığın yeniden nüksedip etmediğini merakla araştırdı.

"TEHLİKELİ BİR DURUM YOK"

Perçin önceki gün eski eşi ile görüntülendiğinde takipçilerinin yüreğine su serpecek açıklamayı yaparak: "Öyle bir şey olsa hemen saç kesilmez. Önce tedavi başlar. Tehlikeli bir durum yok, korkmayın" dedi.

Vahide Perçim, 2011 yılında meme kanserine yakalanmış ve tedavi görürken yıllardır uzun kullandığı saçlarını kazıtmak zorunda kalmıştı.