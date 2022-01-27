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  3. "Vajinaya benziyordu" dedi, çiğ et ile ilişkiye girdi! Sapkınlığı mide bulandırdı!

"Vajinaya benziyordu" dedi, çiğ et ile ilişkiye girdi! Sapkınlığı mide bulandırdı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan J.D isimli bir adam, çiğ et ile ilişkiye girdi. Etin şeklini vajinaya benzeten adam, "Vajinaya benziyordu, kendimi durduramadım" dedi.

"Vajinaya benziyordu" dedi, çiğ et ile ilişkiye girdi! Sapkınlığı mide bulandırdı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan sapkınlıklara bir yenisi daha eklendi. Lüks bir mekanda garson olarak çalışan J.D isimli bir adam, yemeklerin çıkarıldığı mutfakta çiğ eti vajinaya benzetti. Güvenlik kameralarında, akşam herkes işten çıktıktan sonra çiğ et ile münasebetsiz görüntüleri ortaya çıkan adam işten kovulurken, savunması "pes" dedirtti.

Vajinaya benziyordu dedi, çiğ et ile ilişkiye girdi! Sapkınlığı mide bulandırdı!

"VAJİNAYA BENZETTİM"

Güvenlik kameraları görüntülerinde, mutfakta çiğ et ile çirkin görüntüleri yakalanan adam, "Çiğ et gibi değil, vajina gibi göründü gözüme. Aynı hazzı alır mıyım diye merak ettim. Pişmanım" ifadelerini kullandı. Korkunç manzarayı izlerken gözlerine inanamayan mekan sahibi, J.D'nin işine son verdi.

Vajinaya benziyordu dedi, çiğ et ile ilişkiye girdi! Sapkınlığı mide bulandırdı!Vajinaya benziyordu dedi, çiğ et ile ilişkiye girdi! Sapkınlığı mide bulandırdı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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