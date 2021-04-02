Vaka sayıları 40 bini aştı: Yoğun bakımlar alarm veriyor!

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında mutasyonlu varyasyonlar ve kademeli normalleşme ile birlikte pozitif vaka sayılarında görülen ani ve hızlı yükseliş, risk haritasının kırmızıya bürünmesine sebep oldu. Günlük vaka sayılarının 40 bin sınırını aşmasıyla birlikte yoğun bakımlarda da doluluk yaşandığına dikkat çekilirken ülkemizde yoğun bakım doluluk oranı, güncel verilere göre, yüzde 63,2'ye; yatak doluluk oranı ise yüzde 54,2'ye yükseldi.

METROPOL KENTLERDE KORKUTAN ARTIŞ

Hürriyet’ten Meltem Özgenç'in haberine göre, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Zafer Kurugöl, yoğun bakımda görülen yüzde 63,2'lik oranın yalnızca koronavirüs hastalarını değil tüm hastaları kapsadığını vurgulayarak bu rakamın yoğun bakımlarda sorunun başladığına işaret ettiğini ve özellikle İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir'de dikkat çekici artışların yaşandığını belirtti.

15 - 20 GÜNE DİKKAT

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da dün yaptığı açıklamada, salgında üçüncü pike girildiğini söyleyerek geçtiğimiz kasım ayındaki gibi büyük bir dalga olmaması ve sürecin en az hasarla atlatılması adına önümüzdeki 15 - 20 günlük süreçte çok dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 64 - 65, normal yatakların ise yüzde 62 bantlarında seyrettiğini kaydeden Memişoğlu, bu oranın yükselmesi halinde tehlikeli bir sürece girileceğini belirtti.

TAM KAPANMAYA GİDİLEBİLİR

Prof. Dr. Levent Akın da yoğun bakımlardaki artışın iyiye işaret olmadığını vurgulayarak bugünkü vakaların 10 - 15 Nisan tarihlerinde hastanelere yansıyacağını belirti. Yoğun bakımların hastalara cevap veremez hale gelmesi durumunda tam kapanmaya gidilebileceğinin altını çizen Prof. Dr. Akın, bu nedenle herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi.