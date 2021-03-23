Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan güncel koronavirüs tablosu en çok yüz yüze eğitimi etkiledi. 15 Şubat itibariyle başlayan yüz yüze eğitime bir çok ilde ara verildi.

Tabloya göre Türkiye'de toplam vaka sayısının 3 milyonu geçti, vefat sayısı da 30 bini aştı. Bu kapsamda vakaların artığı illerden yeni karantina kararları gelmeye devam ediyor.

Son olarak 5 ildeki bir çok okul için karantina kararı verildi.

HANGİ İLLERDE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Alınan yeni karara göre Sinop, Çorum, Kastamonu, Çanakkale ve Kırşehir'deki bazı okullarda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi. İşte o iller...

KASTAMONU

Kastamonu'nun Ağlı ilçedeki okul personellerinde koronavirüs vakaları görülmesi üzerine 4 Nisan'a kadar tüm okul ve yurtların kapatılmasına karar verildi. Eğitim bu süreçte uzaktan devam edecek.

SİNOP

Risk haritasına göre kırmızı renkte çok yüksek riskli iller arasında yer alan Sinop'ta merkezdeki ortaokulda Kovid-19 vakasına rastlanılması üzerine yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada söz konusu okulda destekleme kursları ve eğitimin uzaktan devam edeceği duyuruldu.

ÇORUM

Çorum Osmancık'ta İlçesindeki Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu, Orgeneral Ahmet Çörekçi İlkokulu ve Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu'nda 14 gün süreyle eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. 3 okuldaki öğrencilerin uzaktan eğitime devam edeceği duyurulurken, yatılı okuldaki öğrencilerin ise bulundukları yurtta izolasyona alındığı belirtildi.

KIRŞEHİR

Kırşehir'deki Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi ve Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesinde, koronavirüs vakasına rastlanması ve temaslıların bulunması nedeniyle 4 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesine, bu süreçte uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildi.

ÇANAKKALE

Gökçeada Atatürk Anadolu Lisesi ile Gökçeada Özel Zeytinli Rum İlkokulu'nda testi pozitif çıkan öğretmen, Cumhuriyet İlkokulu'nda testi pozitif çıkan öğrenci ile Gökçeada Özel Tepeköy Rum Ortaokulu ve Gökçeada Özel Tepeköy Rum Lisesi'nde temaslı öğrenci bulunması nedeniyle, söz konusu 5 okulda 29 Mart tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verildi. Bu süreçte, öğrenciler uzaktan eğitime devam edecek.