Vaka sayıları arttı! Komşu Yunanistan'a yasak geldi18 Ağustos 2021 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?ABD'den Türkiye için skandal açıklama: ''Terör örgütleri saldırı gerçekleştirebilir!!!Asker olma hayaliyle içtiği protein tozu hayatını kararttı!SON DAKİKA! Galatasaray'da Marcao kadro dışı kaldı!Norveç ligi seks skandalıyla çalkalanıyor! 12 futbolcu, çağırdıkları kadınlarla stadyumun her yerinde cinsel ilişkiye girmiş!Ferdar isminin anlamı nedir, Ferdar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Cenger isminin anlamı nedir, Cenger ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Bozbağ isminin anlamı nedir, Bozbağ ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Almila isminin anlamı nedir, Almila ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
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  3. Vaka sayıları arttı! Komşu Yunanistan'a yasak geldi

Vaka sayıları arttı! Komşu Yunanistan'a yasak geldi

Koronavirüs sürecinde alınan önlemler kapsamında Yunanistan'da Girit Adası'nın 4 ilinden 3'ünde yaşanan vaka sayılarındaki artış nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanma kararı alındı.

Vaka sayıları arttı! Komşu Yunanistan'a yasak geldi

Girit Adası'nda hızlı vaka artışı nedeniyle ülkede önlem almak isteyen Yunanistan, adanın 4 ilinden 3'ünde gece sokağa çıkma yasağı başlattı. Yasaklara uymayanlara 200 bin avroya kadar para cezası kesileceğini belirten yetkililer, vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Resmo (Rethimno), Kandiye (İraklion) ve Hanya (Hania) illerinde son günlerde Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ek tedbirler alınması kararlaştırıldı.

Vaka sayıları arttı! Komşu Yunanistan'a yasak geldi

200 BİN AVRO PARA CEZASI

Bugünden başlayıp 25 Ağustos'a kadar uygulanacak yeni tedbirler kapsamında üç ilde 01.00-06.00 arasında sokağa çıkma, restoran ve barlarda ise 24 saat müzik yayını yasağı getirildi. Bu arada yasaklara uymayanlara 200 bin avroya kadar para cezası kesileceği kaydedildi.

Yunanistan'da, daha önce de turizm sezonunun açılmasının etkisiyle vaka sayılarında önemli artış yaşanan Mikonos Adası'nda gece sokağa çıkma yasağı getirilmiş, restoran ve barlarda müzik yasaklanmıştı.

Kısıtlamalar nedeniyle işletme sahipleri ve turistlerin büyük şok yaşadığı Ada'da yüzlerce rezervasyon iptal edilmiş, yasaklardan etkilenen çok sayıda yabancı turist tatil yerlerinden ayrılmıştı.

Vaka sayıları arttı! Komşu Yunanistan'a yasak geldi

SALGIN KAYNAKLI ÖLÜM ARTTI

Yunanistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Yunanistan'da son 24 saatte 4 bin 206 Kovid-19 vakası kaydedildi, 16 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 10,5 milyon nüfuslu ülkede salgının başından bu yana 543 bin 749 vaka, 13 bin 253 salgın kaynaklı ölüm kaydedildi. Ülkede halkın yaklaşık yüzde 52'si iki doz aşılandı.

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