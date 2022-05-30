YÖK'ün 'Yükseköğretimde Büyük Veri Projesi' bugün başlıyor! 8 pilot Üniversite seçildiSon dakika | Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak şehit olduATV Canlı yayın Müge Anlı FULL izle bugün 30 Mayıs 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTubeDolar 17 lirayı görecek mi? Döviz yatırımcılarına kötü haber! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatlarıVaka sayıları binin altına indi, Bakan Koca müjdeyi verdi: Toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu kaldırıldıTRT1 Teşkilat 48. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat sezon finali izle YoutubeTV8 Survivor All Star 117. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeGünlük burç yorumları 30 Mayıs 2022 Pazartesi | Kovaların kısmeti artıyor, Balıklar sorumluluklarından sıkılıyor!Milli Eğitim Bakanı Özer'den velilere sevindiren haber! Her ay 100 anaokulu projesi müjdelendi!Altın fiyatları zirveyi gördü! Yatırımcıları yaşadı! İşte güncel altın fiyatları
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Vaka sayıları binin altına indi, Bakan Koca müjdeyi verdi: Toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu kaldırıldı

Vaka sayıları binin altına indi, Bakan Koca müjdeyi verdi: Toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu kaldırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tablosunda vaka sayılarının 3 gün boyunda 1000'in altında gerçekleştiği için toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.

Vaka sayıları binin altına indi, Bakan Koca müjdeyi verdi: Toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu kaldırıldı

Türkiye'de ve dünyada devam koronavirüs salgınında vaka sayıları azalırken salgın öncesi yaşama dönüş tüm hızıyla sürüyor. Bu durum Sağlık Bakanlığının açıkladığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verileri ile desteklenirken Bakan Fahrettin Koca, milyonlara müjde olacak bir açıklama yaptı.

Vaka sayıları binin altına indi, Bakan Koca müjdeyi verdi: Toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu kaldırıldı

"TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA MASKELERİ ÇIKARABİLİRİZ"

Bakan Koca, vaka sayılarının güç art arda 1000'in altında gerçekleştiğini belirttiği sosyal medya paylaşımında," Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa!" ifadelerini kullandı.

Vaka sayıları binin altına indi, Bakan Koca müjdeyi verdi: Toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu kaldırıldı

HASTANELERDE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU SÜRÜYOR 

Koca, hastanelerde maske takma zorunluluğunun devam ettiğini de ifade etti. 

Koca sosyal medya paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa!

Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz."

Vaka sayıları binin altına indi, Bakan Koca müjdeyi verdi: Toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu kaldırıldı

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT