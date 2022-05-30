Vaka sayıları binin altına indi, Bakan Koca müjdeyi verdi: Toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu kaldırıldı

Türkiye'de ve dünyada devam koronavirüs salgınında vaka sayıları azalırken salgın öncesi yaşama dönüş tüm hızıyla sürüyor. Bu durum Sağlık Bakanlığının açıkladığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verileri ile desteklenirken Bakan Fahrettin Koca, milyonlara müjde olacak bir açıklama yaptı.

"TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA MASKELERİ ÇIKARABİLİRİZ"

Bakan Koca, vaka sayılarının güç art arda 1000'in altında gerçekleştiğini belirttiği sosyal medya paylaşımında," Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa!" ifadelerini kullandı.

HASTANELERDE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU SÜRÜYOR

Koca, hastanelerde maske takma zorunluluğunun devam ettiğini de ifade etti.

Koca sosyal medya paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa!

Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz."