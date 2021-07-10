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  3. Vaka sayıları patladı: Bir haftada 7 buçuk kat arttı! Hollanda'da Delta varyantı çoğunlukla gençleri etkiliyor!

Vaka sayıları patladı: Bir haftada 7 buçuk kat arttı! Hollanda'da Delta varyantı çoğunlukla gençleri etkiliyor!

Hollanda Sağlık Bakanlığı yetkililerince açıklanan güncel verilere göre, ülkede yeni tip koronavirüs vakaları yine 10 binin üzerine çıktı. Yapılan açıklamada, son 24 saattw 10 bin 345 kişinin testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Vaka sayıları patladı: Bir haftada 7 buçuk kat arttı! Hollanda'da Delta varyantı çoğunlukla gençleri etkiliyor!

Bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı olumsuz etkisiyle sarsan yeni tip koronavirüs salgınında aşılama hızı birçok ülkede gün geçtikçe artarken bir yandan virüsün yayılımı da devam ediyor. Hollanda Sağlık Bakanlığı, günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının yeniden 10 binin üzerine çıktığını duyurdu.

25 ARALIK'TAN BU YANA EN YÜKSEK SAYI

Bakanlığa bağlı Sağlık ve Çevre İçin Devlet Enstitüsünden (RIVM) yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 345 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu belirtildi.

Vaka sayıları patladı: Bir haftada 7 buçuk kat arttı! Hollanda'da Delta varyantı çoğunlukla gençleri etkiliyor!

Bunun 25 Aralık 2020'den bu yana görülen en yüksek rakam olduğu bildirilen açıklamada, vaka sayılarının düne göre 3 bin 390 daha fazla olduğu, bir önceki haftaya göre 7,5 kat arttığı kaydedildi.

Vaka sayıları patladı: Bir haftada 7 buçuk kat arttı! Hollanda'da Delta varyantı çoğunlukla gençleri etkiliyor!

HASTANELERE HENÜZ YANSIMADI AMA

RIVM Direktörü virolog Jaap van Dissel, vaka sayılarındaki yükselişe ilişkin yerel medyaya yaptığı açıklamada, artışın çoğunlukla gençlerde olduğunu ifade etti.

Vaka sayıları patladı: Bir haftada 7 buçuk kat arttı! Hollanda'da Delta varyantı çoğunlukla gençleri etkiliyor!

Dissel, artış henüz hastanelerdeki yoğunluğa yansımasa da ileride bunun olmayacağının garanti edilemeyeceğini dile getirdi.

Vaka sayıları patladı: Bir haftada 7 buçuk kat arttı! Hollanda'da Delta varyantı çoğunlukla gençleri etkiliyor!

DELTA VARYANTI BASKIN TÜR

Haberlerde, Hollanda'da Kovid-19'un mutasyona uğramış ve daha bulaşıcı Delta varyantının yeni vakalarda baskın tür olduğu aktarıldı.

Vaka sayıları patladı: Bir haftada 7 buçuk kat arttı! Hollanda'da Delta varyantı çoğunlukla gençleri etkiliyor!

DÜN AKŞAM YENİ KISITLAMA KARARLARI ALINDI

Hollanda'da hükümet, ülke genelinde uygulanan salgın tedbirlerinin çoğunun kaldırılmasının ardından artan vaka sayılarının önüne geçebilmek için dün akşam bazı Kovid-19 önlemlerinin yeniden yürürlüğe girdiğini açıklamıştı.

Vaka sayıları patladı: Bir haftada 7 buçuk kat arttı! Hollanda'da Delta varyantı çoğunlukla gençleri etkiliyor!

Bu sabah 06.00 itibarıyla başlayan ve 13 Ağustos'a kadar yürürlükte kalacak tedbirler kapsamında, tüm kafe, restoranlar, bar ve diskoların saat 24.00 ile 06.00 arasında kapatılmasına karar verilmişti.

Vaka sayıları patladı: Bir haftada 7 buçuk kat arttı! Hollanda'da Delta varyantı çoğunlukla gençleri etkiliyor!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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