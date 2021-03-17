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Vaka sayıları yükselişte: Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Yeni önlemler gelecek mi?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı, videokonferans yöntemiyle başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında yapılacak toplantının ardından yazılı açıklama bekleniyor.

Vaka sayıları yükselişte: Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Yeni önlemler gelecek mi?

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun, bugün saat 17.00'de, videokonferans yöntemiyle toplandı.

NORMALLEŞİRKEN TEDBİRLERİ UNUTTUK

1 Mart tarihinde geçilen kademeli normalleşme süreci ile birlikte pozitif vaka sayılarında yükseliş görülürken son verilere göre, ülkemizde Kovid-19 kaynaklı can kaybı 29 bin 623, pozitif vaka sayısı ise 2 milyon 911 bin 642'ye yükseldi. 

Vaka sayıları yükselişte: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni önlemler gelecek mi?

16 bin bandında ilerleyen günlük vaka sayıları sağlık uzmanlarını tedirgin ederken vatandaşların normalleşme sürecinde de kurallara uyarak tedbiri elden bırakmamaları gerektiği konusunda sıklıkla uyarılar yapılıyor. 

Vaka sayıları yükselişte: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni önlemler gelecek mi?

KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, oransal vaka haritasında riski yükselen illerde yeni kısıtlama kararları alınıp alınmayacağı değerlendirilecek. 17.00'de başlayacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Vaka sayıları yükselişte: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni önlemler gelecek mi?

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından yaptığı açıklamada, kentlerde mevcut kuralların bir süre daha uygulanmaya devam edilmesi kararı alındığını bildirmiş, yeni yasakların henüz gelmeyeceğini ifade etmişti. 

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Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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