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  3. Vaka sayılarının tırmanmasıyla Slovakya'da tam kapanma ilan etti!

Vaka sayılarının tırmanmasıyla Slovakya'da tam kapanma ilan etti!

Koronavirüs vaka sayısının hızla arttığı Slovakya'da 10 Ocak tarihine kadar tam kapanma ilan edildi. 19 Aralık Cumartesi günü başlayacak kapanmada doktor ve alışveriş dışında evden çıkışlar yasaklanacak.

Vaka sayılarının tırmanmasıyla Slovakya'da tam kapanma ilan etti!

Orta Avrupa ülkelerinden Slovakya, korona virüs vakalarında ciddi artış yaşanmasının ardından tam kapanma ilan etti. Slovakya Sağlık Bakanı Marek Krajci, 19 Aralık Cumartesi gününden itibaren ülkede market, eczane, banka dışında dükkanların büyük çoğunluğunun kapatılacağını belirtirken, evlerden çıkışlara yalnızca iş, doktor ve alışveriş gerekçesiyle izin verileceğini duyurdu. Krajci, "Durum her zamankinden daha ciddi. Noel Bayramı virüsün yayılması açısından çok tehlikeli" şeklinde konuştu. 10 Ocak tarihine kadar sürecek olan kapanma sürecinde bireysel sporlara izin verilecek, kayak merkezleri ise açık olacak.

3.6 MİLYON KİŞİYE TEST YAPILDI

5.5 milyon nüfusu olan Slovakya geçtiğimiz Kasım ayı başında ulusal test seferberliği ilan ederek 3,6 milyon vatandaşına korona virüs testi yapmıştı. 38 bin 359 kişide korona virüse rastlanan ulusal test seferberliği sonrasında pandeminin yayılma hızı giderek artmıştı. Slovakya Sağlık Bakanlığı yalnızca geçtiğimiz Salı günü tespit edilen yeni vaka sayısının 7 bin 962 olduğunu duyurdu. Hastanelerde 2 bin 319 kişinin tedavi gördüğü Orta Avrupa ülkesinde bugüne kadar korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 309.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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