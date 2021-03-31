Vakalar artınca giriş ve çıkışlara kontrol getirildi, yüz yüze eğitime ara verildi!

Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Konya'da 950 nüfusa sahip Suludere Mahallesi’nde koronavirüs vakalarını kontrol altına almak amacıyla yeni kararlar alındı.

Buna göre İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalleye giriş ve çıkışlar jandarma tarafından kontrollü olarak sağlanacak. 100 öğrencisi bulunan ilk ve ortaokulda da 14 gün uzaktan eğitime geçildi.

Suludere Mahallesi Muhtarı Mustafa Erdoğan, mahalleye dışarıdan gelenlerin yeni vakalara sebep olduğuna dikkat çekti. Test sonuçları pozitif çıkanların ikamet ettikleri evlerinde izole edildiğini kaydeden Erdoğan, sosyal medyada yaptığı açıklamada şunları dedi;

“İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Suludere İlköğretim Okulumuzda bugünden itibaren 14 gün boyunca yüz yüze eğitim durdurularak uzaktan eğitim kararı verilmiştir. Tüm veli ve öğrencilerimize duyurulur. Suluderemiz karantinada değildir ama giriş ve çıkışlar kontrollü olacaktır. Biz riayet edelim, değilse işlerin yoğun zamanı komple karantina olabilir. Lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarını uyalım. Suludere halkımız, lütfen şartları zorlamayalım. Vaka sayımız yüksek, biraz da biz yardımcı olalım. Süreç karantinaya doğru gidiyor mecburi. İşiniz yoksa lütfen dışarı çıkmayın, gerçekten sıkıntılı bir durum yaşıyoruz. Gelin karantinaya alınmadan bu vaka sayılarını hep birlikte azaltalım lütfen”