Vakalar artışa geçti! Adıyaman'da 122 ev Kovid-19 karantinasına alındı!
Adıyaman'da KOVİD-1 virüsünde artış yaşanmaya başladı. Köy halkının test sonuçlarında pozitif vakalar görülmesi üzerine yeni kararlar alındı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs Kovid-19 vakalarında görülen artış sebebiyle 122 ev karantina altına alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 122 ev karantinaya alındı.