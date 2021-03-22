Vakaların rekor artışa geçtiği Kastamonu'da peş peşe karantina kararları!

Kastamonu’da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 118,23’ten 197,41’e yükselince İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından peş peşe karantina kararları alınmaya başlandı.

Vaka artışlarının görüldüğü Taşköprü ilçesi Kaygınca köyü Sökü Mahallesi 10 gün karantinaya alındı.

Ağlı ilçesinde ise bir personelin koronavirüse yakalanmasının ardından Nedime Kaya İlkokulu Nedime Kaya Ortaokulu ve Nedime Kaya Anasınıfı’da eğitim ve öğretim 5 gün durduruldu.

Daday ilçesinde de Atatürk İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu’nda 1 ve 8. sınıflar hariç ara sınıflarda, Daday Şehit Ümit Demirci Çok Programlı Anadolu Lisesinde ise 12. sınıflar hariç ara sınıflarda yüz yüze eğitime ikinci bir açıklamaya kadar ara verildi.

Karadeniz Bölgesi’nde 79,18 oran artışı ile rekor kıran Kastamonu’da Valilik, salgının yayılımını önlemek amacıyla vatandaşlara hareketliliğin azaltılması için uyarılarda bulundu.