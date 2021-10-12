Vaketa ne demek, TDK'ya göre Vaketa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Vaketa ne demek? Vaketa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi vaketa kelimesi. Peki vaketa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre vaketa nedir, vaketa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

VAKETA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Vaketa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Vaketa kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre vaketa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnek derisinden bir tür ince meşin

