Vakhdat Khanonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vakhdat Khanonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vakhdat Khanonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vakhdat Khanonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vakhdat Khanonov 25 Temmuz 2000 tarihinde Khisor şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Tacikistan uyrukludur.Gerçek adı da Вахдат Ханонов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vakhdat Khanonov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIFA yapmaktadır. Vakhdat Khanonov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Persepolis FC futbol takımında oynamaktadır. Persepolis FC takımına 7 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Vakhdat Khanonov'nin Persepolis FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vakhdat Khanonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vakhdat Khanonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vakhdat Khanonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vakhdat Khanonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2018 yılında ZSKA Dushanbe

1 Ocak 2020 yılında Istiqlol

7 Kasım 2021 yılında Persepolis

Vakhdat Khanonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vakhdat Khanonov şuan Persepolis FC takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Vakhdat Khanonov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tacikistan takımında 6 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

Tacikistan U23 takımında 6 numaralı formasıyla 11 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Tacikistan U19 takımında 3 numaralı formasıyla 20 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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