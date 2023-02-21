Vakhtang Chanturishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vakhtang Chanturishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vakhtang Chanturishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vakhtang Chanturishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vakhtang Chanturishvili 5 Ağustos 1993 tarihinde Ozurgeti şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ვახტანგ ჭანტურიშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vakhtang Chanturishvili Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Levan Zukhbaia yapmaktadır. Vakhtang Chanturishvili, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Trinity Zlin futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin takımına 11 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Vakhtang Chanturishvili'nin FC Trinity Zlin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vakhtang Chanturishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vakhtang Chanturishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vakhtang Chanturishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vakhtang Chanturishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Merani

1 Ağustos 2012 yılında Zestafoni II

1 Ocak 2013 yılında FC Zestaponi

1 Ocak 2015 yılında Dinamo Tbilisi

16 Mart 2017 yılında FK Oleksandriya

1 Temmuz 2017 yılında Spartak Trnava

11 Ocak 2019 yılında Fastav Zlin

Vakhtang Chanturishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vakhtang Chanturishvili şuan FC Trinity Zlin takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Vakhtang Chanturishvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan takımında 18 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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