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Vakıf isminin anlamı nedir, Vakıf ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Vakıf isminin anlamı; bir şeyi elde eden, bir işten haberli olan demektir. Bu içeriğimizde Vakıf isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Vakıf isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Vakıf isminin anlamı nedir, Vakıf ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Vakıf isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Vakıf ismi ne demek, Vakıf ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Vakıf isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Vakıf İsminin anlamı nedir? TDK Vakıf anlamı:

TDK'de Vakıf ismi bir hizmetin gelecekte de yapılması için belli şartlarla ve resmî bir yolla ayrılarak bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk, para; birçok kişi tarafından kurulan ve toplum yararına çalışmayı ilke edinen kuruluş; bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk ve paranın idare edildiği yer anlamlarında kullanılmaktadır.

Vakıf İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Vakıf ismi geçmemektedir.

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Vakıf isminin kökeni:

Vakıf ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Vakıf isminde 274 kişi bulunmaktadır.

Vakıf isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Vakıf isminin rengi:

Kestane

Vakıf ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Vakıf isminin Harf Analizi Nedir ?

Vakıf ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

V : Devrimci/asi, farklı

A : Öncü, lider, mantıklı

K : Kariyerli

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

F : Patron, ön planda

Vakıf isminin Numerolojisi Kaçtır?

Vakıf ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

V : 27

A : 1

K : 14

I : 11

F : 7

= 60 Vakıf İsminin Numeroloji Toplamı 60’dir.

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Vakıf isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Vakıf ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Vakıf isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

V: 4   A: 1   K: 2   I: 9   F: 6 = 22

2 2 = 4 Kader sayısıdır

Vakıf isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek  için elinden geleni yapar.  Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

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