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Vakıf Senedi ne demek, TDK'ya göre Vakıf Senedi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Vakıf Senedi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Vakıf Senedi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Vakıf Senedi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Vakıf Senedi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Vakıf Senedi ne demek, TDK'ya göre Vakıf Senedi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Vakıf senedi ne demek? Vakıf senedi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi vakıf senedi kelimesi. Peki vakıf senedi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre vakıf senedi nedir, vakıf senedi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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VAKIF SENEDİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Vakıf senedi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre vakıf senedi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir vakfın oluşumunu belgeleyen senet

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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