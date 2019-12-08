VakıfBank Voleybol Takımı dünya üçüncüsü oldu!
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yı 3-0 yenen VakıfBank Voleybol Takımı bronz madalya kazandı.
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülük maçında İtalya temsilcisi ekibi Igor Gorgonzola'yı 3-0 yenen VakıfBank Voleybol Takımı, bronz madalyanın sahibi oldu.
Sarı-siyahlılar dün, Çin Shaoxing'teki organizasyonun yarı final karşılaşmasında bir diğer İtalyan takımı Imoco Volley'e 3-2 yenilmiş ve final şansını kaçırmıştı.
Organizasyonda 2013, 2017 ve 2018 yıllarında kupayı müzesine götüren VakıfBank, 2011 yılında gümüş, 2016 yılında da bronz madalya kazanmıştı.
Salon: Olimpiyat Spor Merkezi
Hakemler: Rogerio Espicalsky (Brezilya), Josmer Perez Broche (Porto Riko)
VakıfBank: Guimaraes, Haak, Ebrar Karakurt, Rasic, Ognjenovic, Zehra Güneş (Gizem Örge, Cansu Özbay, Ayşe Melis Gürkaynak, Meliha İsmailoğlu, Gözde Yılmaz)
Igor Gorgonzola: Brakocevic, Courtney, Hancock, Chirichella, Arrighetti, Vasileva (Sansonna, Mlakar, Morello, Napodano, Di Iulio)
Setler: 26-24, 25-23, 25-21
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