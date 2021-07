Fenerbahçe, resmi sitesinden yaptığı paylaşım ile Vakt-i Fener'i duyurmuştu. Farklı bir içerik olarak gelen ve insanların ilgisin çeken vakti fenerin ne olduğu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki vakti fener nedir, ne demek? Vakti fener tablo ne kadar?

VAKT-İ FENER NEDİR, NE DEMEK?

Fenerbahçe'nin sitesinde yapılan açıklamaya göre adını Fenerbahçe'nin tarihine kazıyan her "an" vakti fener olmaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kuruluş anı da vakti fenerdir, Mustafa Kemal Atatürk'ün Fenerbahçe'yi ziyareti de. Kulübün tarihindeki başarıları, tüm başkanları, transfer ettiği yıldız futbolcular, yani Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan her an vakti fenerdir.

Bunun dışında her Fenerbahçe taraftarının da vakti feneri vardır. Bu, babanızla Fenerbahçe için yaşadığınız bir an da olabilir, Fenerbahçeli bir futbolcuya sarıldığınız an da. Fenerbahçe'nin mutluluğunda yaşadığınız her duygu, golündeki sevinç çığlıklarınız sizin "Vakt-i Fener" inizdir. Kısacası Fenerbahçe camiasına ait herkesin bu kulüp için hissettiği, yaşadığı, yaşattığı duygu ve olaylar vakti fenerdir.

VAKT-İ FENER TABLOSU NEDİR?

Fenerbahçe Kulübü'nün açıklamasına göre vakti fenerlerin olduğu anlar tablolaştırıldı. Fenerbahçe Kulübü "Vakt-i Fener Tablosu, Fenerbahçe ilklerini bizlerle buluşturan, bir asrı aşan şanlı tarihimizi kronolojik olarak görsel dille anlatan eşsiz bir sanat eseridir." diyor bu tablo hakkında.

Burak Karavit adlı sanatçı tarafından hayata geçirilen tablo, 2,28 m eninde, 1.16 m yüksekliğindedir. C Print fotoğraf baskı tekniği ile üretilmekte ve 18 mm ahşap üzerine asit içermeyen çift taraflı bantlarla sıvanmaktadır. Ortasında yer alan 3 boyutlu (Lenticular) malzeme ile iki farklı iletişim materyali birlikte kullanılmakta ve eser bu yapısıyla dünyada bir ilke imza atmaktadır.

FOTOĞRAFLAR TEK TEK RESTORE EDİLDİ

Çalışmanın iki boyutlu olan ilk bölümü; 1.676.000 fotoğraf ve 400.000’e yakın yardımcı görsellerin elden geçirilmesi ve 2 milyonu aşkın görsel arasından 900 adet fotoğrafın sanatçı tarafından tek tek restore edilmesi veya renklendirilmesiyle oluşturulmuştur.

Ortada yer alan ve eserin kalbi olduğu ifade edilen Mustafa Kemal Atatürk'ün bölümü ise 3D Lenticular tekniğiyle tasarlamıştır. Bu üç boyutlu alan soldan sağa ilerleyen (Akan Görüntülü / Flip Animation) bir kinetiğe sahiptir. Fenerbahçe logosu 5 aşamalı geçiş yaparak Atatürk portresine dönüşmektedir. Animatik olarak tanımlayacağımız bu kısımda Fenerbahçe logosu kolaj tekniğiyle toplamda 6600 adet görsel kullanarak hazırlanmıştır.

1.5 YILDA TAMAMLANDI

Eserin tamamlanması yaklaşık 1,5 yıl sürmüş, sanatçı çalışmanın ilk 6 ayında Fenerbahçe tarihini çeşitli kaynaklardan derin ve detaylı şekilde incelemiş ve özümsemiştir.

Vakt-i Fener, çağımızı yansıtan dijital bir çalışma olmakla birlikte, her bir eserin farklı kodlar ile imzalanması ve alıcısına özel hale getirilmesinden kaynaklı ‘biriciklik özelliği’ taşımaktadır. Sınırlı sayıda kişiyle buluşacak bu eser, özel üretim ahşap kutusunda, orijinal mühür ve sertifikası ile birlikte, Fenerbahçe’nin kronolojik tarihinin görsel sunumunu anlatan kitapçık eşliğinde sanat severin adresine büyük bir titizlikle teslim edilmektedir. Kuşaklara aktarılacak bu paha biçilmez çalışma, gelecek nesillere tarihimizi aktaran bir görsel atlas niteliğindedir. Fenerbahçe Spor Kulübü için ‘Tarihin Sanatı’dır.

VAKT-İ FENER TABLO NE KADAR?

Fenerbahçe resmi sitesi üzerinden sınırlı sayıda sunulan bu tablo, 53.500 TL'lik ücretle satılmaktadır.