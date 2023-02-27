Valdemar Borovskij kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valdemar Borovskij Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valdemar Borovskij adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valdemar Borovskij Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valdemar Borovskij 2 Mayıs 1984 tarihinde Vilnius şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valdemar Borovskij Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Valdemar Borovskij, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Riteriai futbol takımında oynamaktadır. FK Riteriai takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Valdemar Borovskij'nin FK Riteriai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Valdemar Borovskij Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valdemar Borovskij isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Valdemar Borovskij Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valdemar Borovskij futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2010 yılında Siauliai

1 Ocak 2011 yılında Suduva

1 Ocak 2013 yılında Daugava Riga

1 Eylül 2014 yılında Siauliai

8 Şubat 2015 yılında Beroe

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2016 yılında Lietava

1 Ocak 2017 yılında Trakai

Valdemar Borovskij Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valdemar Borovskij şuan FK Riteriai takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Valdemar Borovskij Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya takımında 20 numaralı formasıyla 25 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.