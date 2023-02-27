Valdimar Dadi Saevarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valdimar Dadi Saevarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valdimar Dadi Saevarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valdimar Dadi Saevarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valdimar Dadi Saevarsson 12 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Valdimar Daði Sævarsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valdimar Dadi Saevarsson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valdimar Dadi Saevarsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Thór Akureyri futbol takımında oynamaktadır. Thór Akureyri takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Valdimar Dadi Saevarsson'nin Thór Akureyri ile sözleşmesi 16 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Valdimar Dadi Saevarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valdimar Dadi Saevarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valdimar Dadi Saevarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valdimar Dadi Saevarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mart 2020 yılında KR Reykjavík

2 Eylül 2020 yılında KV Vesturbaejar

16 Ekim 2022 yılında KR Reykjavík

2 Şubat 2023 yılında Thór

Valdimar Dadi Saevarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valdimar Dadi Saevarsson şuan Thór Akureyri takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Valdimar Dadi Saevarsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U18 takımında 15 numaralı formasıyla 19 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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