Valentin Hadaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Hadaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Hadaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Hadaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Hadaro 8 Haziran 1995 tarihinde Kaposvár şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Hadaro Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NB FA yapmaktadır. Valentin Hadaro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kecskeméti TE futbol takımında oynamaktadır. Kecskeméti TE takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Valentin Hadaro'nin Kecskeméti TE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Valentin Hadaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentin Hadaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valentin Hadaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Hadaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mart 2010 yılında Kaposvár U17

1 Ocak 2012 yılında Kaposvár U19

1 Temmuz 2014 yılında Kaposvár

30 Temmuz 2015 yılında Kisvárda

17 Eylül 2015 yılında Kaposvár

21 Temmuz 2021 yılında Kecskemét

1 Temmuz 2022 yılında Pécsi MFC

31 Aralık 2022 yılında Kecskemét

Valentin Hadaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Hadaro şuan Kecskeméti TE takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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