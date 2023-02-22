Valentin Metgenberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Metgenberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Metgenberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Valentin Metgenberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Valentin Metgenberg 30 Temmuz 2003 tarihinde Engelskirchen şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Valentin Wilhelm Cabrera Metgenberg şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Valentin Metgenberg Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Apollon Pontou futbol takımında oynamaktadır. Apollon Pontou takımına 10 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Valentin Metgenberg'nin Apollon Pontou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Valentin Metgenberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Valentin Metgenberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
10 Ekim 2022 yılında Apollon Pontou
Valentin Metgenberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Valentin Metgenberg şuan Apollon Pontou takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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