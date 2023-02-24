Valentin Rudovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Rudovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Rudovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Rudovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Rudovic 25 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Rudovic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Otrant-Olympic Ulcinj futbol takımında oynamaktadır. FK Otrant-Olympic Ulcinj takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Valentin Rudovic'nin FK Otrant-Olympic Ulcinj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valentin Rudovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentin Rudovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valentin Rudovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Rudovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2020 yılında OFK Petrovac

30 Temmuz 2021 yılında FK Bokelj

9 Ağustos 2022 yılında Otrant-Olympic

Valentin Rudovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Rudovic şuan FK Otrant-Olympic Ulcinj takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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