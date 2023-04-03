Valentin Siepler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Siepler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Siepler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Valentin Siepler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Valentin Siepler 8 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Valentin Siepler Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valentin Siepler, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RasenBallsport Leipzig U19 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Valentin Siepler'nin RasenBallsport Leipzig U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Valentin Siepler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Valentin Siepler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında RB Leipzig Alt.
1 Temmuz 2020 yılında RB Leipzig U17
1 Temmuz 2021 yılında RB Leipzig U19
Valentin Siepler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Valentin Siepler şuan RasenBallsport Leipzig U19 takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SpVg 20 Brakel (-2018), RasenBallsport Leipzig (2018-)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.