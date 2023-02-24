Valentin Szabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Szabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Valentin Szabo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Valentin Szabo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.