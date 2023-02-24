Valentin Szabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Szabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Szabo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Valentin Szabo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Valentin Szabo 14 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Valentin Szabo Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Soroksár SC futbol takımında oynamaktadır. Soroksár SC takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Valentin Szabo'nin Soroksár SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Valentin Szabo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Valentin Szabo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Kisvárda U17
3 Ekim 2019 yılında Puskás AFC U17
1 Temmuz 2020 yılında Puskás AFC U19
1 Ocak 2021 yılında Puskás AFC II
20 Ocak 2023 yılında Soroksár
Valentin Szabo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Valentin Szabo şuan Soroksár SC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
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