Valentin Zekhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Zekhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Zekhov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Zekhov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Zekhov 29 Nisan 2001 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Зехов Валентин Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Zekhov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. Valentin Zekhov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAE Chania futbol takımında oynamaktadır. PAE Chania takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Valentin Zekhov'nin PAE Chania ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Valentin Zekhov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentin Zekhov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valentin Zekhov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Zekhov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Şubat 2018 yılında Dinamo M II

14 Şubat 2020 yılında NK Celje

1 Ekim 2020 yılında NK Triglav

15 Ocak 2021 yılında NK Celje

16 Şubat 2021 yılında NK Smartno 1928

30 Haziran 2021 yılında NK Celje

1 Eylül 2021 yılında Spartaks

18 Ocak 2023 yılında PAE Chania

Valentin Zekhov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Zekhov şuan PAE Chania takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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