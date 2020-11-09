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  3. Valentino Lazaro'dan enfes gol!

Valentino Lazaro'dan enfes gol!

Almanya Bundesliga'da Bayern Leverkusen ve Borussia Mönchengladbach arasında oynanan 4-3'lük mücadele nefes kesti. Maça damga vuran gol ise Valentino Lazaro'dan geldi. İşte o maç özeti ve detayları...

Bayern Leverkusen ve Borussia Mönchengladbach arasında oynanan Bundesliga 7'inci hafta maçında nefesler tutuldu. Art arda gollerin geldiği ve heyecanın her dakikasında üst seviyede geçtiği mücadele, 4-3 Bayern Leverkusen'in galibiyetiyle sona erdi.

İlk yarısında 4 gol olan maçta, Mönchengladbach, 18'inci dakikada Stindl'in penaltı golüyle öne geçti. Leverkusen, beraberlik golünü 9 dakika sonra buldu. Lucas Alario, 27'inci dakikada skoru 1-1'e getirdi. Heyecanın bir an olsun düşmediği mücadelede Lars Stindl, takımının ve kendisinin 2'inci golünü dakika 29'da kaydetti. İlk yarının son anlarına doğru Leverkusen bir kez daha eşitliği yakaladı. Lucas Alario, 41'inci dakikada ilk yarının skorunu 2-2 olarak belirledi.

LAZARO'NUN GOLÜ MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

İkinci yarıda da tansiyonun düşmediği karşılaşmada, Leon Bailey ve Baumgartlinger'in golleri Leverkusen'e galibiyeti getirdi. Maçın son dakikasında ise Mönchengladbach adına sahneye çıkan Valentino Lazaro, enfes bir golle skoru belirledi. Lazaro'nun kaleye sırtı dönükken havada asılı kalarak topuğuyla attığı golün Puskas'ı alabileceği konuşuluyor. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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