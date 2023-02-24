Valentino Makaveev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentino Makaveev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentino Makaveev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentino Makaveev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentino Makaveev 13 Temmuz 1999 tarihinde Pleven şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Валентино Светлинов Макавеев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentino Makaveev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valentino Makaveev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Pleven futbol takımında oynamaktadır. Spartak Pleven takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Valentino Makaveev'nin Spartak Pleven ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valentino Makaveev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentino Makaveev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valentino Makaveev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentino Makaveev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Spartak Pleven

Valentino Makaveev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentino Makaveev şuan Spartak Pleven takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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