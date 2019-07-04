Valentino Rossi Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

VALENTİNO ROSSİ KİMDİR?



Doğum tarihi : 16.Şubat.1979

Valentino Rossi kaç yaşında : 40

Kilo & Boy :

Burcu : Kova

Meslek :

Valentino Rossi doğum yeri : Urbino, İtalya

VALENTİNO ROSSİ BİYOGRAFİSİ



Valentino Rossi, 1979 doğumlu İtalyan profosyonel motorsiklet yarışçısı. 5'i Moto GP 1. Kategoride olmak üzere 7 kez Dünya Şampiyonu (1997, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005) olan Rossi, 2006 yılındaysa şampiyonluğu kılpayı kaybetti. Tüm zamanların en iyi motorsiklet yarışçılarından biri olarak gösterilen 'doktor' lakaplı yarışçı, Sports Illustrated dergisine göre yıllık 30 milyon dolarlık kazancıyla birlikte, dünyanın en iyi sporcuları arasında 7. sırada.

Valentino Rossi, 1979yılında İtalya’da Urbino, Marche’de dünyaya geldi. Tavullia’da büyüyen Rossi, eski bir motorsiklet yarışçısı olan Graziano Rossi’nin oğluydu ve ilk kez 2yaşındayken motorsiklete bindi. Yarış sevdası ise go-kart ile başladı. Annesi Stefania oğlunun zarar göreceğini düşündüğü için babasına yavaş bir go-kart aracı yapması konusunda ısrar etmişti. Yine de daha hızlı gitmek istemesi üzerine, Rossi 5 yaşındayken babası 60cc lik kart motorunu 100cc lik motor ile değiştirdi.

İlkokuldayken gitar çalmaya ve futbol oynamaya da ilgi duyan Rossi’nin annesi, onun bir futbol okuluna gitmesini çok istedi. Oysa pitler ve motor yarışları onun daha fazla ilgisini çekiyordu. Graziano, junior kart lisansı almak isteyen 9 yaşındaki oğlu için evraklarda değişiklik yapmaya bile kalkıştı çünkü lisans almak için yaş sınırı 10 ‘du, fakat başaramadı. Valentino, 1990 yılında bölgesel kart şampiyonluğunu kazandı ve 1991 yılı sonlarına kadar Minimoto yarışlarında 16bölgesel şampiyonluk elde etti. Yine de Minimoto onun için eğlence amaçlıydı ve go-kart yarışlarına devam etti. Parma’da yapılan Ulusal Kart Yarışları’nda 5. oldu. Valentino’nun gözü ona Formula 1 yolunu açacak olan Italian 100cc yarışlarındaydı fakat finansal yetersizlikler yüzünden 1992 ve 1993 boyunca Minimoto yarışlarıyla devam etti.

Rossi 1993’de Cagiva’da yapılan İtalya Şampiyonası’na katıldı. Bu yarış 125 cckategorisinde katıldığı ilk yarıştı ve ertesi yıl şampiyonanın birincisi oldu. Yeteneği Aprilia tarafından keşfedilen Rossi, Avrupa 125cc Şampiyonası’nda onların sürücüsü olarak yarıştı ve sezonu 3. olarak tamamladı. Aynı sene, 1995’de ikinci defa İtalya Şampiyonası’nı kazandı. 1996 yılı ise Rossi’nin Dünya Şampiyonası’na katılmasına şahit oldu. Scuderia AGV takımında Aprilla motoruyla yarışan Rossi, ilk olarak Malezya’da yarıştı. Aynı sezon ilk zaferini Çek Cumhuriyeti’nde kazandı ve bu şampiyonadaki ilk sezonunu 11. sırada tamamladı. İkinci sezonunda Nastro Azzurro Aprilia Takımında yarıştı ve bu kez sezon boyunca 11 yarış kazanarak 125cc kategorisinde Dünya Şampiyonu oldu. Rossi aynı zamanda bunu gerçekleştiren en genç yarışçıydı.

Nastro Azzurro Aprilia takımıyla devam kararı alan Rossi, 1998’de 250cckategorisinde yarışmaya başladı. Bu kategorideki ilk sezonunu 2. olarak tamamladı ve 5 yarış zaferi elde etti. 1999 sezonunda ise kazandığı 9 yarış ve topladığı 309 puanla şampiyonluk onun oldu. Ayrıca Rossi, bir kez daha bu kategoride şampiyon olmuş en genç sürücü ünvanını aldı. 2000'de Royal Class 500 cc'ye geçen Rossi, aynı zamanda takımı Nastro Azzurro ile birlikte Honda ile anlaştı. Daha önce de olduğu gibi yeni klasmanındaki ilk sezonunu 2. olarak bitiren Rossi, 209 puan topladı ve 2 yarış zaferi kazandı. 2001’de ise 11 yarış kazanarak 325 puanla yeniden şampiyon oldu. Rossi kariyerinin bu noktasında, tüm zamanların en iyi Moto GP sürücüsü olacağını belli etmişti.

Valentino Rossi 2002 Moto GP Şampiyonası’nda 11 yarış birinciliğiyle fırtına estirdi. Şampiyon olmasının yanısıra Honda’nın yeni motorsikleti RC211V ile kazanan ilk şampiyon oldu. 2003’de de aynı başarısını devam ettirdi ve Honda takımıyla üstü üste ikinci kez şampiyon olmayı başardı. Sezon sonunda Yamaha takımına geçmesi motorsiklet dünyasını şaşırttı ve rakipleri bu durumu bir fırsat olarak görmelerine rağmen, Rossi 2004’te de inanılmaz performanslarına Yamaha takımında devam etti. Valentino Rossi sezonun ilk yarışında 1. oldu ve iki farklı motorla arka arkaya yarış kazanmasından dolayı, Moto GP tarihinde bunu gerçekleştiren 2. isim olarak tarihe geçti. Sezon sonundaysa kazandığı 9 yarışla, Yamaha adına yarışan diğer tüm sürücülerin aldığı puanların toplamından daha çok puan elde etti ve 2004 Moto GP Şampiyonu oldu. Rossi aynı zamanda Yamaha tarihinde Eddie Lawson ve Wayne Rainey’nin elinde tuttuğu, bir sezon boyunca kazanılan 7 zaferlik rekoru da kırmış oldu.

2005 sezonundaysa kazandığı 11 yarış ile yeniden Moto Gp şampiyonu olan Rossi, şampiyonanın Türkiye ayağında 2. oldu. Sezon boyunca üç kere ikinci, iki kere de üçüncü olan Rossi, Japonya’daki yarışı ise bitiremedi. Birkaç ay içinde 5. şampiyonluğu garantileyen Rossi, Malezya yarışında kazandığı 2.likle şampiyonluğunu ilan etti. Rossi’den önce sadece iki yarışçı; Giacomo Agostini ve Mick Doohan, Dünya Motorsiklet Şampiyonası 1. Kategoride 5 şampiyonluğa sahipti. 2005 boyunca Ferrari takımıyla yaptığı test sürüşlerinde hızlı tur zamanları elde eden Rossi, Formula 1’i düşünse de sonunda Moto Gp’de kalmaya karar verdi. Bununla ilgili olarak: 'Önümüzdeki seneyi düşünecek olursak Yamaha ile iyiyim ama geleceği düşünecek olursak ne olur bilmiyorum.' demişti.

Rossi, 2006 sezonuna Yamaha ile devam ederken sponsorunu ise Camel olarak değiştirdi. Sezon öncesinde iyi geçen test sürüşlerine rağmen, 2006 sezonu beklediği gibi olmadı. Sezonun ilk yarışında diğer bir sürücü olan Toni Elias’ın ilk virajda kendisine çarpmasıyla, Jerez’de yapılan yarışı ancak 14. sırada tamamlayabildi. Bu Rossi’nin zaferle başlayamadığı ilk Moto GP sezonu oldu. Sezon boyunca da sadece 5 kez birincilik kazanan Rossi, Türkiye’de yapılan yarışta bu kez 4. oldu. Sezon sonunda Valencia’da 13. sırada tamamladığı yarış sonunda şampiyonluğu, yarışı 3. olarak tamamlayan Nicky Hayden’a kaptırdı.

Genel olarak Londra'da yaşayan ve büyük bir popülariteye sahip olan Rossi’nin, motoruna her zaman aynı taraftan binmek ve yarıştan bir önceki gece motorunun yanında uyumak gibi batıl inançları var. Yamaha ile kontratı 2008 yılına kadar devam edecek olan Rossi’nin Formula 1’e geçip geçmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.