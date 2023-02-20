Valentino Yuel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentino Yuel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentino Yuel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentino Yuel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentino Yuel 12 Ekim 1994 tarihinde Kakuma, Turkana şehrinde doğmuştur. Southern Sudan,Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Valentino Kuach Yuel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentino Yuel Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Griffin Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Umm Salal SC futbol takımında oynamaktadır. Umm Salal SC takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Valentino Yuel'nin Umm Salal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valentino Yuel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/valentino_yuel/

Valentino Yuel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentino Yuel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valentino Yuel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentino Yuel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Adelaide Comets

1 Ocak 2013 yılında Cumberland Utd.

1 Ocak 2015 yılında Campbelltown

1 Ocak 2017 yılında Adelaide Comets

1 Ocak 2018 yılında Adelaide City

1 Kasım 2018 yılında Bentleigh

1 Temmuz 2019 yılında Western United

14 Aralık 2020 yılında Newcastle

4 Ağustos 2022 yılında Aluminium Arak

10 Ocak 2023 yılında Umm Salal SC

Valentino Yuel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentino Yuel şuan Umm Salal SC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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