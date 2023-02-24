Valeri Domovchiyski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeri Domovchiyski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valeri Domovchiyski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Valeri Domovchiyski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Valeri Domovchiyski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeri Domovchiyski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valeri Domovchiyski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeri Domovchiyski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valeri Domovchiyski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valeri Domovchiyski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valeri Domovchiyski 5 Ekim 1986 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Валери Ангелов Домовчийски şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valeri Domovchiyski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lehmanns Management yapmaktadır. Valeri Domovchiyski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritsa 1921 Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Maritsa 1921 Plovdiv takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Valeri Domovchiyski'nin Maritsa 1921 Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Valeri Domovchiyski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valeri Domovchiyski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Valeri Domovchiyski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valeri Domovchiyski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Maritsa

1 Temmuz 2004 yılında Levski Sofia

1 Ocak 2008 yılında Hertha Berlin

30 Haziran 2008 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2008 yılında Hertha Berlin

1 Temmuz 2011 yılında MSV Duisburg

1 Temmuz 2013 yılında Botev Plovdiv

3 Mart 2014 yılında Cherno More

1 Temmuz 2014 yılında Levski Sofia

11 Eylül 2015 yılında APO Levadiakos

2 Eylül 2016 yılında Slavia Sofia

29 Ocak 2017 yılında Vereya

1 Temmuz 2018 yılında Botev Vratsa

1 Temmuz 2021 yılında Maritsa

Valeri Domovchiyski kimdir

Valeri Domovchiyski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valeri Domovchiyski şuan Maritsa 1921 Plovdiv takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

PFK Maritsa 1921 Plovdiv (-2003)

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Valeri Domovchiyski nereli

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