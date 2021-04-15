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  3. Vali Atay, elektrikli araçları incelemek için Gümüşova Organize Sanayi Bölgesine gitti

Vali Atay, elektrikli araçları incelemek için Gümüşova Organize Sanayi Bölgesine gitti

Düzce Valisi Cevdet Atay, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesinde araç üretimi yapan Volta Motor'u ziyaret ederek elektrikli motosiklet ve bisikletleri inceledi.

Vali Atay, elektrikli araçları incelemek için Gümüşova Organize Sanayi Bölgesine gitti

Vali Cevdet Atay, üniversiteden mezun olduktan kısa bir süre sonra 2 ortak şeklinde ailelerinden aldıkları küçük destek ile başladıkları elektrikli motosiklet ve bisiklet üretiminde dünya markası olmayı başaran mühendislerin fabrikasını ziyaret etti.

Vali Atay, fabrikanın üretim alanlarında incelemelerde bulunurken fabrika sahiplerinden Mustafa İnci bilgiler verdi.

İnci, ikisi Türkiye, biri ise Çin'de olmak üzere kurdukları üç fabrikada günlük 1200 civarında yerli elektrikli motosiklet ve bisiklet üretimi yaptıklarını ve 400'ün üzerinde kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. Vali Atay, gençleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Vali Atay, elektrikli araçları incelemek için Gümüşova Organize Sanayi Bölgesine gitti

Vali Atay, elektrikli araçları incelemek için Gümüşova Organize Sanayi Bölgesine gitti

Vali Atay, elektrikli araçları incelemek için Gümüşova Organize Sanayi Bölgesine gitti

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