Vali Demirtaş: "Adana’da, ürün çeşitliliği ve üretim kapasitesinin artmasını hedefliyoruz"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, tarım kenti olan Adana'da, ürün çeşitliliği ve üretim kapasitesinin artmasını hedeflediklerini söyledi.

Vali Demirtaş, farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve Adana'nın yanı sıra bölge ve ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan firmalara yönelik ziyaretlerini sürdürdü.

İlk olarak Karataş yolunda faaliyet gösteren Sönmezler AŞ'yi ziyaret eden Vali Demirtaş, Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Sönmezler'den, firma bünyesindeki tesisler, gerçekleştirilen tarımsal faaliyetler, üretim kapasitesi ve istihdam gibi konularda bilgi aldı.

Firmaya ait gıda paketleme tesislerinde incelemelerde bulunan ve işçilerle sohbet eden Vali Mahmut Demirtaş, ardından Karataş yolunda faaliyet gösteren Sağlıklı Su Ürünleri (SASU) firmasını ziyaret etti.

SASU kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, ziyaretinden dolayı teşekkür ettiği Vali Mahmut Demirtaş'a, firmanın tarihçesi, üretilen ürünler, Ar-Ge çalışmaları, ihracat yapılan ülkeler ve sağlanan istihdam konularında ayrıntılı bilgiler verdi.

"Firmalarımızın başarısını önemsiyoruz"

Tesisleri gezen Vali Mahmut Demirtaş ise konuşmasında, kentte faaliyet gösteren firmaların üretim, istihdam ve ihracat konularında arzu edilen başarıyı yakalamalarını önemsediklerini belirtti.

Vali Demirtaş, Keskinler Hayvancılık firmasını ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Keskin'den, firmanın genel durumu ve üreticilere yönelik faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

Firma yöneticisi Mehmet Keskin, firmaya ait büyükbaş hayvan çiftliğini ziyaret eden Vali Demirtaş'a, hayvancılık sektörünün genel durumu ve beklentilerini anlattı.

Tesislerde incelemede bulunan ve verdiği bilgilerden dolayı firma yöneticisi Mehmet Keskin'e teşekkür eden Vali Mahmut Demirtaş ise bir tarım kenti olan Adana'da ürün çeşitliliğinin sağlanması ve üretim kapasitesinin arttırılmasını hedeflediklerini yineledi.

Vali Mahmut Demirtaş, Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Balık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Muz Seraları projelerinde olduğu üzere bu konuda ellerinden gelen çabayı göstermeye devam edeceklerini kaydetti.