Vali Varol Türkiye İran sınırındaki Entegre Sınır Güvenlik Sistemleri hakkında açıklamalarda bulundu

2020 yılında tamamlanan sınıra entegre güvenlik duvarı, günümüz yüksek teknolojisinden, en güzel şekilde yararlanıyor. Sınır koruma duvarı, 360 derece hareket ve 40 dereceye kadar aşağı yukarı dönebilme özelliğine sahip termal kameralar, elektro-optik kuleler, sismik sensörler ve aydınlatma sistemi ile 7/24 kuş uçurulmuyor.

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Vali Varol Türkiye İran sınırındaki Entegre Sınır Güvenlik Sistemleri hakkında açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanlığı tarafından Sınır Fiziki Güvenlik Projesi kapsamında başlatılan ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Müdürlüğü ile Sınır Yönetimi Daire Başkanlığının koordinasyonlu çalışmasıyla, İran-Türkiye sınırının Ağrı tarafında, 2020 yılında tamamlanan sınıra entegre güvenlik duvarı, günümüz yüksek teknolojisinden, en güzel şekilde yararlanıyor.

Sınır koruma duvarı, 360 derece hareket ve 40 dereceye kadar aşağı yukarı dönebilme özelliğine sahip termal kameralar, elektro-optik kuleler, sismik sensörler ve aydınlatma sistemi ile 7/24 kuş uçurulmuyor.

Sınır bölgesinde gece gündüz demeden görev yapan güvenlik güçleri, alınan önlemler ve ileri teknolojiden en iyi şekilde yararlanılmasından dolayı düzensiz göçmenler başta olmak üzere PKK'lı teröristler ile insan kaçakçılarının ülkeye giriş ve çıkışları engelleniyor.

Vali Varol Türkiye İran sınırındaki Entegre güvenlik Sınır Güvenlik Sistemleri hakkında açıklamalarda bulundu

Bu sadece bir duvar değil

Vali Osman Varol duvar hakkında soruları yanıtladı, Sınırda çok kapsamlı tedbirler aldıklarını ifade eden Varol, şöyle konuştu:"87 kilometrelik sınır hattımızın yaklaşık 84 kilometrelik bölümünde modüler sınır duvarı tamamlanmış durumdadır. Sınır duvarımız yaklaşık 3 metre yükseklikte ve üzerinde de bir metrelik jiletli tel bulunmaktadır. Bu sadece bir sınır duvarı değildir. Bu entegre bir sınır güvenlik sistemidir. Sadece duvardan oluşmayan başka birleşenleri olan bir güvenlik sistemidir. Bu duvarın iç tarafında asfalt yolumuz var. Bu 87 kilometrelik sınırın 84 kilometrelik duvarın iç kısmındaki yol dışında ayrıca aydınlatma sistemlerimiz var. Duvarın hemen kenarında güvenlik kameralarımız var. Güvenlik kameralarımızın hem gece görüş hem de termal özellikleri var."

Hareket eden her şeyi görüyor

Vali Varol, sınırın 1.5 kilometrelik kısmında zorlu arazi koşullarının el vermemesinden dolayı duvar kurulamadığını ancak, tel uygulaması yöntemiyle arazinin altına gömülen sismik algılayıcılar sayesinde, toprağın üzerinde hareket eden her canlıyı tespit edebildiklerini belirtti.

Varol elektro-optik kuleler hakkında: "Bu elektro-optik kuleler hem uzaktan algılama sistemleri hem de görüntüleme sistemleri içeriyor. Çok yüksek kuleler ve çok yüksek teknolojiler içeriyorlar. Bunlara insan radarı da diyebiliriz. Gözlediği alan içerisinde her türlü canlı hareketini algılayan ve yine bunu algoritmaları vasıtasıyla hangi tür olduğunu belirleyen ve bunu takip eden operatörlere de gerekli ikazları veren çok ileri teknoloji ve çok gelişmiş ve dünyanın birçok ülkesinde bulunması zor olan sistemlerdir." dedi.

Vali Varol Türkiye İran sınırındaki Entegre güvenlik Sınır Güvenlik Sistemleri hakkında açıklamalarda bulundu

Bu sene 13 bin 800 düzensiz göçmen girişi durduruldu

Yüksek teknolojili sınır güvenlik duvarı sayesinde, sınırda gerçekleşen illegal hareketler sayesinde, ellerinin çok güçlendiğini belirten Vali şu açıklamaları da yaptı: "Sınır duvarımızı 2020 aralık ayında tamamladık. O günden bugüne çok önemli katkısı oldu. Bu yıl içerisinde sınırımızda yaklaşık 13 bin 800 düzensiz göçmen engellendi. Sınırımıza girmeden engellenmesini ifade eden hukuki bir terimden bahsediyoruz. İhlali gerçekleştirmiş olan 2 bin 250 kadar göçmen sınırlarımız içerisinde yakalandı. Bu yakalananlar ve sınırlarımız içerisinde bulunan diğer göçmenlerden 2 bin 60'ı uluslararası hukuka göre resmi işlemleri gerçekleştirilip sınır dışı edildi."

Vali Varol Türkiye İran sınırındaki Entegre güvenlik Sınır Güvenlik Sistemleri hakkında açıklamalarda bulundu

Terör olayı yok denecek kadar az

Entegre sınır güvenlik sisteminin tüm birimleriyle devreye girmesinden sonra sınırın çok güvenli hale geldiğini belirten Vali Varol konuşmasını şöyle devam ettirdi: "Yeterli sıklık ve aralıkta sınır karakollarımız var. Bu bölgelerde yeteri kadar sınır güvenlik güçlerimiz var. Bu kadar yüksek güvenlikli bir sınır hattınız olduğunda terör örgütlerinin de sınır hattından içeriye girmesi mümkün olmuyor. Zaten ilimizde de son dönemde terör olayı yok denecek kadar az. Terör varlığı artık vatandaşımız için geçmişte kalan kötü bir anıdır. Geçmişte devletimizin birimlerinin çok uğraştığı ve ciddi mesai harcadığı emtia kaçakçılığı engellenmiş ve neredeyse sıfıra indirilmiş durumdadır. Bu hat aynı zamanda uyuşturucu kaçakçılığı anlamında da çok önemli. Sınır güvenliğinin çok yüksek düzeyde olması bu anlamda uyuşturucu kaçakçılığını ciddi oranda azalttı. En büyük yakalanmalar bölgemizde olmakla beraber devletimizin ve kamu birimlerimizin bu anlamda elini kuvvetlendirmiş oldu."

Vali Varol Türkiye İran sınırındaki Entegre güvenlik Sınır Güvenlik Sistemleri hakkında açıklamalarda bulundu

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