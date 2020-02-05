Vali Yerlikaya Sabiha Gökçen'de meydana gelen kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sabiha Gökçen'deki uçak kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vali Yerlikaya'nın açıklamalarından satırbaşları:

Bu akşam üzeri saat 18.30 civarında İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus yolcu uçağı pistten çıktıktan sonra 50-60 metre sürükleniyor ve buraya düşüyor. Civardaki hastanelerimize 120 yaralı taşıdık. İçeride şuanda arkadaşlarımız yaralıları kurtarma çalışmaları yapıyor.

Biz birazdan havaalanındaki kriz merkezimize geçeceğiz. Şuanda içeride kaç yaralı var bilmiyoruz. Üzüntümüz büyük. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Buradan son yaralı vatandaşımızı oradan kurtarmak istiyoruz. Gerçekten daha büyük bir kaza olmasından bu şekilde kurtulduğu için mutluyuz.

Hastaneden az önce aldığımız bilgiye göre 1-2 arkadaşımızın haricinde yaralılarımız hafif yaralı. Pilotların durumu iyi.

Ayrıntılar geliyor...