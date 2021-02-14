Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da eğitime kar engeli
İstanbul Valisi Ali Yerliaya yaptığı açıklamada "Bütün eğitim kurumlarımızda çarşamba gününe kadar yüz yüze eğitime ara veriyoruz." ifadesini kullandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada İstanbul'da yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba gününe kadar ara verildiğini belirtti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya paylaşımı şu şekilde:
"Kıymetli İstanbullular; Güzel bir kış günündeyiz. Yoğun kar yağışı ve fırtına devam ediyor.
Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara veriyoruz.
Dikkati ve tedbiri elden bırakmayalım."
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