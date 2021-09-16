Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'daki aşılamada son durum açıklandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı twitter üzerinden Türkiye'deki aşılamadaki son durumu ile ilgili bir paylaşımda bulundu. 16 Eylül'den itibaren aşılamadaki doz değişimlerini belirten Yerlikaya, aşılamanın yaş dağılımına dikkat çekti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya twitter hesabından yaptığı paylaşımda 16 Eylül'den itibaren İstanbul'daki aşılama durumuyla son rakamları açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya paylaşımında, "16 Eylül itibarıyla 1.doz 9.472.237, 2.doz 7.291.509, 3.doz 1.257.958 aşı yapıldı. Aşılama oranımız %82,5. 15-19 yaş arası 457.235 gencimiz ve 12-15 yaş arası 48.966 gencimiz aşısını yaptırdı" açıklamasını yaptı.
#İstanbul’umuzda 16 Eylül itibarıyla:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 16, 2021
1.doz 9.472.237✅
2.doz 7.291.509✅✅
3.doz 1.257.958✅✅✅ #aşı yapıldı.#Aşılama oranımız %82,5?
15-19 yaş arası 457.235 gencimiz
ve
12-15 yaş arası
48.966 gencimiz aşısını
yaptırdı?#AşıEnBüyükGücümüz #GençlerimizeGüveniyoruz pic.twitter.com/qP68SjPawy