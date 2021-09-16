Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'daki aşılamada son durum açıklandı

Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den korkutan açıklama: "Virüs mutasyona uğramaya devam edecek"

Doktorlar da ne yapacağını şaşırdı: Aşı olan vatandaştan hastane bahçesinde tarihe geçecek hareket! Aşıyı kolundan atmak için bakın ne yaptı!