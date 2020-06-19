İstanbul24 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Vali Yerlikaya duyurdu: Kırtasiyeler sokağa çıkma yasağından muaf

Vali Yerlikaya duyurdu: Kırtasiyeler sokağa çıkma yasağından muaf

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, LGS nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyeler ve buralarda çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını açıkladı.

Vali Yerlikaya duyurdu: Kırtasiyeler sokağa çıkma yasağından muaf

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, LGS nedeniyle yarın uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından  okul çevrelerinde bulunan kırtasiyeler ve buralarda çalışanların muaf tutulacağını açıkladı. 

Kararı Twitter hesabından açıklayan Vali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Yarın yapılacak olan LGS sınavı nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve buralarda çalışanların 20 Haziran Cumartesi günü saat 09.00 ila 15.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararlaştırılmıştır."

 

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT