Valide Sultan ne demek, TDK'ya göre Valide Sultan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Valide sultan ne demek? Valide sultan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi valide sultan kelimesi. Peki valide sultan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre valide sultan nedir, valide sultan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Valide sultan kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Valide sultan kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

VALİDE SULTAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Valide sultan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre valide sultan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Padişahın annesine verilen unvan

