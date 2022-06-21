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  3. Valilik acı haberi duyurdu! Bartın’a şehit ateşi düştü...

Valilik acı haberi duyurdu! Bartın’a şehit ateşi düştü...

Kuzey Kıbrıs’ta görev yapan Bartın'ın Balat köyü nüfusuna kayıtlı Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya’nın bir kaza sonucu şehit düştüğü bildirildi.

Valilik acı haberi duyurdu! Bartın’a şehit ateşi düştü...

Acı haberi Bartın Valiliği duyurdu.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 39'uncu Mekanize Tümeninde görevli Bartın Balat köyü nüfusuna kayıtlı Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya 21 Haziran 2022 tarihinde görevi sırasında yaşanan elim kaza sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştür. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve milletimize başsağlığı dileriz" denildi.

Valilik acı haberi duyurdu! Bartın’a şehit ateşi düştü...

Öte yandan Balat köyü nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Özkaya’nın evli olduğu öğrenildi.

Valilik acı haberi duyurdu! Bartın’a şehit ateşi düştü...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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