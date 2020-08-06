Valilik açıkladı! Bir ilimizde daha maske takma zorunlu hale getirildi

Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren maskesiz dolaşmak yasaklandığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Türker Öksüz başkanlığında toplandığı ifade edildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle dünyada can kaybı ve vaka sayısının artmayı sürdürdüğü belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada vatandaşlara maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gerekli hassasiyeti sürdürmeleri konusunda bilgilendirme yapıldığı ifade edildi.

Kars'ta maske takmanın zorunlu hale getirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde son günlerde artan vaka sayıları da göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Bu kapsamda, Kovid-19 salgınıyla mücadelenin etkin şekilde sürdürülebilmesi için ilimiz merkezi başta olmak üzere ilimize bağlı 7 ilçe merkezinde de 7 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske takma zorunluluğunun olmasına karar verilmiştir."

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 14 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 798'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye’nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 14 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 798’e yükseldi. Bugün toplam 54 bin 494 test yapılırken, bin 153 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 237 bin 265 oldu. Bugün iyileşen bin 40 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 220 bin 546’ya yükseldi. Toplam hastalarda zatüre oranı yüzde 8,3, toplam ağır hasta sayısının ise 580 olduğu açıklandı.