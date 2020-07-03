Valilik açıkladı! Bir ilimizde daha maske zorunlu oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Hakkari'de yaşayan vatandaşlara da tedbir amaçlı maske takma zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada "03.07.2020 Tarihi itibariyle ilimiz genelinde Maske Takma Zorunluluğu getirilmiştir. Maske Kullanım kurallarına aykırı hakaret edenlere 900 ₺ idari para cezası uygulanacaktır." denildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Hakkari İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1 Temmuz 2020 günü Vali İdris Akbıyık başkanlığında toplanarak 2020/07/05 nolu karar alınmıştır. Korona virüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına riayet etmenin yanı sıra maske kullanımı da son derece önem taşımaktadır. Alınan tedbirler, virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmiştir. Bu süreçte özellikle sosyal mesafeye uyma ve maske kullanımı konusunda gereken hassasiyet gösterilmediği takdirde hastalığın bulaşma riskinin artabileceği kanaati oluştuğundan bazı ek tedbirlerin alınmasının uygun olacağı değerlendirilmiş olup bu kapsamda;

04.04.2020 tarih, 2020/04/03 no ve 19.06.2020 tarih, 2020/06/22 nolu Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla daha önceden market, toplu olarak çalışılan işyerleri, ticari taksiler ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilmiştir.

İlgi hıfzıssıhha kararları ile getirilen maske takma zorunluluğuna ilave olarak; Hakkari İl sınırları içerisinde ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde 03.07.2020 tarihinden itibaren maske takmanın zorunlu olmasına, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanmasına, Alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlarla kamuoyuna basın-yayın araçları yolu ile duyurulmasına, Belediye tarafından yapılacak bu yayınlardan ücret alınmamasına ve Valilik ilan panosunda 5 gün süre ile ilan edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir"

Hakkari Valiliği'nin paylaşımı: