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  3. Valilik açıkladı! Koronavirüs ile mücadele için yeni önlemler alındı

Valilik açıkladı! Koronavirüs ile mücadele için yeni önlemler alındı

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni önlemler alındığı belirtildi.

Valilik açıkladı! Koronavirüs ile mücadele için yeni önlemler alındı

İzmir Valiliği, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni önlemler alındığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, İzmir İl Hıfzısıhha Kurulunun aldığı karar gereğince İzmir'de hastalık belirtisi gösteren kişilerle temas ettikleri kişilerin koronavirüs testlerinin evlerinde yapılacağı, izolasyon süreçlerinin ve tedavilerinin evlerinde süreceği ifade edildi.

Valilik açıkladı! Koronavirüs ile mücadele için yeni önlemler alındı

FİLYASYON ÇALIŞMALARI TAKİP KURULLARI OLUŞTURULACAK

Açıklamada, il genelinde vali yardımcısı, ilçelerde kaymakamlar başkanlığında "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulacağı, hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bire bir takip edileceği aktarıldı.

Valilik açıkladı! Koronavirüs ile mücadele için yeni önlemler alındı

İLK İHLALDE UYARI, İKİNCİ İHLALDE PARA CEZASI VERİLECEK

Düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlarda kurallara uymayan işletmelere ilk ihlalde uyarı, ikinci ihlalde para cezası verileceği belirtildi.

İzmir Valiliği, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılan açıklamanın devamında, düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlarda kurallara uymayan işletmelerin üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde ise 3 gün süreyle faaliyetlerinin durdurulacağı kaydedildi.

Valilik açıkladı! Koronavirüs ile mücadele için yeni önlemler alındı

CAMİ, BELEDİYE HOPARLÖRÜ VE ARAÇLARDAN GÜNDE EN AZ 1 KERE ANONS YAPILACAK 

Açıklamada, toplu taziye ziyareti yapılmaması için cami ve belediye hoparlörleri ile araçlardan günde en az bir kez anons yapılacağı bildirildi.

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